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Почти 70% американцев считают Байдена слишком старым для второго президентского срока

Почти 70% американцев считают Байдена слишком старым для второго президентского срока Большинство граждан США уверены, что действующий президент страны Джо Байден "слишком стар", чтобы вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Другие страны
2 марта 2023 г. 13:09
Почти 70% американцев считают Байдена слишком старым для второго президентского срока

Большинство граждан США уверены, что действующий президент страны Джо Байден "слишком стар", чтобы вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Как передает Report, об этом пишет New York Post. Согласно опросу Yahoo News/YouGov, данной точки зрения придерживаются 68% респондентов.

Как отмечается, среди сторонников Демократической партии многие согласны с тем, что возраст Байдена является проблемой - это утверждение поддержали 48%, а не согласились с ним лишь 34%. Что касается независимых избирателей, то 71% уверен в том, что президент США "слишком стар" для второго срока.

При этом Байден пока официально не заявил о своем участии в выборах 2024 года, хотя и говорил о наличии соответствующих планов. Если президент США решится на участие в голосовании и одержит в нем победу, то к началу второго срока ему будет 82 года, а к концу - 86 лет.

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Версия на английском языке Almost 70% of Americans consider Biden too old for 2nd term

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