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Почти 7 тыс. транзитных мигрантов не могут покинуть Нигер из-за закрытия границ

Почти 7 тыс. транзитных мигрантов не могут покинуть Нигер из-за закрытия границ Около 7 тыс. транзитных мигрантов не могут выехать из Нигера с конца июля из-за закрытия сухопутных границ и воздушного пространства страны.
Другие страны
23 августа 2023 г. 10:42
Почти 7 тыс. транзитных мигрантов не могут покинуть Нигер из-за закрытия границ

Около 7 тыс. транзитных мигрантов не могут выехать из Нигера с конца июля из-за закрытия сухопутных границ и воздушного пространства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные ООН.

По его данным, "почти 7 тыс. мигрантов, пытающихся вернуться домой в другие страны Африки, застряли в Нигере". Как отмечает агентство, Нигер является важным маршрутом как для африканцев, пытающихся добраться до Ливии и потом перебраться в Европу, так и для тех, кто возвращается домой.

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Версия на английском языке Nearly 7,000 transit migrants unable to leave Niger due to border closures

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