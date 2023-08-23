Почти 7 тыс. транзитных мигрантов не могут покинуть Нигер из-за закрытия границ

Около 7 тыс. транзитных мигрантов не могут выехать из Нигера с конца июля из-за закрытия сухопутных границ и воздушного пространства страны.

Около 7 тыс. транзитных мигрантов не могут выехать из Нигера с конца июля из-за закрытия сухопутных границ и воздушного пространства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные ООН.

По его данным, "почти 7 тыс. мигрантов, пытающихся вернуться домой в другие страны Африки, застряли в Нигере". Как отмечает агентство, Нигер является важным маршрутом как для африканцев, пытающихся добраться до Ливии и потом перебраться в Европу, так и для тех, кто возвращается домой.