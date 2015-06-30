Почти 60 школьников отравились газом из-за утечки на заводе в Китае

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Почти 60 школьников и учитель отравились газом, утечка которого произошла во вторник на одном из заводов на юге Китая.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа.

"В результате утечки газа на заводе в провинции Гуандун 57 учащихся начальной школы и один учитель были госпитализированы", - говорится в сообщении агентства.

Инцидент произошел во вторник утром в городе Чжуншань. Специальная команда врачей из 50 человек занимается лечением пострадавших. По словам медиков, никто из них не находится в критической ситуации.

Завод, на котором произошло ЧП, власти уже закрыли.





