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Почти 60% опрошенных французов не хотят видеть Касте премьером

Почти 60% опрошенных французов не хотят видеть Касте премьером Более половины французов высказались против назначения экономиста и главы управления финансов Парижа Люси Касте на должность премьер-министра Франции.
Другие страны
25 июля 2024 г. 15:14
Почти 60% опрошенных французов не хотят видеть Касте премьером

Более половины французов высказались против назначения экономиста и главы управления финансов Парижа Люси Касте на должность премьер-министра Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe по заказу телеканала BFMTV.

Так, 58% респондентов считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон не должен назначать на пост главы кабмина 37-летнюю Касте, кандидатура которой была предложена левым альянсом "Новый народный фронт". В то же время 41% опрошенных уверены, что Касте подходит для роли премьера.

При этом 59% участников исследования согласны с предложением Макрона взять паузу в дискуссиях о назначении главы правительства на время проведения Олимпиады.

Опрос проводился онлайн 23-24 июля. В нем принял участие 1 001 житель Франции в возрасте от 18 лет.

Во вторник "Новый народный фронт", занявший первое место на выборах, предложил кандидатуру Касте на пост премьера. Она уже выразила готовность занять этот пост.

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