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Почти 50 человек стали жертвами непогоды в США

Почти 50 человек стали жертвами непогоды в США Почти 50 человек стали жертвами аномальных холодов в США.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 21:51

Почти 50 человек стали жертвами аномальных холодов в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Ранее сообщалось о 34 погибших в результате холодов и снежной погоды, охвативших США.

По данным Washington Post, с воскресенья в стране скончались не менее 47 человек, из них 30 - в Техасе. Отмечается, что подсчеты газеты включают установленные случаи смерти от погодных условий или с подозрением на смерть по этой причине. При этом реальное число жертв "несомненно выше", пишет газета.

Некоторые из них скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться, другие - от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.

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