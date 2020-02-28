Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 36 117 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 45,8% от общего числа заболевших.

В настоящий момент в больницах остаются еще 39 919 человек.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй, было зарегистрировано 12 910 случаев заражения, из них – 106 с летальным исходом, смертность составила 0,8%.

В последние время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения, при этом за пределами провинции Хубэй было зарегистрировано лишь девять случаев. Впервые количество выписанных за сутки пациентов превысило отметку в 3 тысячи.