Почти 40 человек стали жертвами тропического циклона "Окхи" в Индии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 39 человек погибли, не менее 120 получили ранения в результате обрушившегося на прибрежные районы Индии тропического циклона "Окхи".

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

Основной удар стихии пришелся на штаты Керала и Тамилнад, где экстренные службы при поддержке ВВС и ВМС страны продолжают операцию по поиску пропавших без вести. В одном лишь Тамилнаде шторм уничтожил более 70 жилых домов, при этом еще порядка 1,1 тысячи были повреждены.

Согласно последним метеорологическим данным, обстановка в южных и юго-западных штатах Индии нормализуется. В отдельных районах идут кратковременные дожди, и специалисты убеждены, что наиболее разрушительный удар циклона уже позади.