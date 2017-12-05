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    Почти 40 человек стали жертвами тропического циклона "Окхи" в Индии

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 39 человек погибли, не менее 120 получили ранения в результате обрушившегося на прибрежные районы Индии тропического циклона "Окхи".

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

    Основной удар стихии пришелся на штаты Керала и Тамилнад, где экстренные службы при поддержке ВВС и ВМС страны продолжают операцию по поиску пропавших без вести. В одном лишь Тамилнаде шторм уничтожил более 70 жилых домов, при этом еще порядка 1,1 тысячи были повреждены.

    Согласно последним метеорологическим данным, обстановка в южных и юго-западных штатах Индии нормализуется. В отдельных районах идут кратковременные дожди, и специалисты убеждены, что наиболее разрушительный удар циклона уже позади.

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