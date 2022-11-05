В Нью-Йорке при пожаре в жилом здании пострадали почти 40 человек

Не менее 38 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в высотном жилом здании в центре Нью-Йорка.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По ее сведениям, пожар, вспыхнувший утром на 20-м этаже в доме в центре района Манхэттен, был вызван возгоранием батареи электровелосипеда. По предварительной версии, один из жильцов занимался ремонтом такой техники на дому.
Издание отмечает, что среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.