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В Нью-Йорке при пожаре в жилом здании пострадали почти 40 человек

В Нью-Йорке при пожаре в жилом здании пострадали почти 40 человек Не менее 38 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в субботу в высотном жилом здании в центре Нью-Йорка.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 23:55
В Нью-Йорке при пожаре в жилом здании пострадали почти 40 человек

Не менее 38 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в высотном жилом здании в центре Нью-Йорка.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, пожар, вспыхнувший утром на 20-м этаже в доме в центре района Манхэттен, был вызван возгоранием батареи электровелосипеда. По предварительной версии, один из жильцов занимался ремонтом такой техники на дому.

Издание отмечает, что среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda çoxmərtəbəli yaşayış evində yanğın olub, 40-a yaxın adam xəsarət alıb

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