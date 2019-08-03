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Почти 40 человек госпитализированы после вероятной утечки хлора в бассейне Пекина

​Почти 40 человек госпитализированы после вероятной утечки хлора

По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина.

Как передаёт Report, об этом в субботу сообщила газета China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени (13:00) в бассейне "Жуйлай", который проходит тестовую эксплуатацию.

Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.

По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.

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