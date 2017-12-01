Почти 300 тысяч жителей Польши остались без электричества после снегопада

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Почти 300 тысяч человек остались без электричества в Польше в результате сильного снегопада.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор правительственного центра безопасности Марек Кубяк.

В минувшие сутки в Польше прошел первый в этом сезоне крупный снегопад. В частности, в Варшаве снег непрерывно шел около 24 часов.

Как сообщил Кубяк в своем аккаунте в Twitter, в результате интенсивных снегопадов в стране без электричества остались порядка 292 тысяч человек: более 132 тысяч в Мазовецком воеводстве, более 73 тысяч - в Лодзинском, порядка 42 тысяч - в Подляском, еще 26,7 тысячи - в Варминьско-Мазурском. Кроме того, непогода нарушила энергоснабжение в Силезском и Свентокшиском воеводствах.