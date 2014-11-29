Почти 30 демонстрантов задержаны в Гонконге за столкновения с полицией

29 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 демонстрантов были задержаны в Гонконге, где в ночь на субботу прошли очередные столкновения между полицией и участниками протестного движения Occupy Central, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости."

Как передает местная радиостанция RTHK, в ходе беспорядков не менее 10 человек получили ранения, восемь из которых — сотрудники местных правоохранительных органов. По данным СМИ, протестующие предприняли попытку вновь установить контроль над районом Монгкок, расположенным на полуострове Коулун, который несколько дней назад был полностью очищен от баррикад и палаточных лагерей.

Для разгона агрессивно настроенных представителей молодежи были применены резиновые дубинки и слезоточивый газ. В настоящее время в районе действуют усиленные наряды полиции, которые настойчиво предостерегают местных жителей от участия в каких-либо "несанкционированных собраниях" или демонстрациях.