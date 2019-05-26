​Почти 30 человек попали в больницы после торнадо в Оклахоме

Торнадо, обрушившийся в субботу на город Эль-Рино (штат Оклахома), привел к гибели двух человек и госпитализации еще 29.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье мэр города Мэтт Уайт на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ABC.

"Мы увезли с места событий [в больницы] 16 человек. Еще 13 человек доставлены на личных автомобилях. Нанесены травмы от легких до критических. Двое погибли", - информировал Уайт, подтвердив, что поисково-спасательная операция продолжается. Мэр настоятельно рекомендовал населению держаться подальше от разрушенных построек.

Торнадо нанес наиболее значительный ущерб гостинице, стоянке для домов на колесах и еще нескольким зданиям. По оценке мэра, без жилья могли остаться несколько сотен человек. В Эль-Рино, по данным переписи населения 2017 года, проживает почти 19 тыс. человек.

За последнюю неделю не менее семи человек стали жертвами бурь и торнадо, которые обрушились на ряд штатов центральной части США. Власти нескольких расположенных на берегах рек городов в Оклахоме и Канзасе объявили эвакуацию в связи с угрозой подтоплений.