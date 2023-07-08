Почти 30 акций протеста в течение дня планируется провести по всей Франции

Проведение маршей в память об убитом 17-летнем подростке запланировано субботу, 8 июля, во многих городах Франции. По предварительным оценкам, по всей Франции в этот день может пройти порядка 30 манифестаций.

Проведение маршей в память об убитом 17-летнем подростке запланировано субботу, 8 июля, во многих городах Франции. По предварительным оценкам, по всей Франции в этот день может пройти порядка 30 манифестаций.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, десятки союзов, ассоциаций, коллективов призвали горожан поддержать акции.

Кроме того, организации и левые политические партии, осуждающие политику дискриминации против населения из пригорода, призвали к проведению маршей на территории всей Франции.

Отметим, что 27 июня текущего сотрудники полиции в ходе проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. После широкой огласки инцидента во Франции начались массовые акции.