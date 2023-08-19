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Почти 200 украинских военных завершили обучение на танках Abrams в Германии

Почти 200 украинских военных завершили обучение на танках Abrams в Германии Около 200 украинских военнослужащих завершили обучение управлению американскими танками Abrams в ФРГ.
Другие страны
19 августа 2023 г. 10:15
Почти 200 украинских военных завершили обучение на танках Abrams в Германии

Около 200 украинских военнослужащих завершили обучение управлению американскими танками Abrams в ФРГ.

Как передает Report, об этом сообщил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О`Доннелл.

По его словам, обучение длилось 12 недель и проходило в Хоэнфельсе, теперь военные вернутся в Графенвёр. Там по просьбе украинской стороны солдаты будут усовершенствовать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока не будет готов 31 танк к отправке.

Ожидается, что дополнительная подготовка военных продлится до осени.

В январе президент США Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams. Стоимость одного оценивали в 10 млн долларов.

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Версия на английском языке Around 200 Ukrainian soldiers complete training on Abrams tanks in Germany

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