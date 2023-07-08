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Почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней

Почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней По меньшей мере 196,7 тыс. жителей префектуры Симанэ на западе Японии получили от местных властей предписание об экстренной эвакуации из-за ливней, охвативших этот регион.
Другие страны
8 июля 2023 г. 08:53
Почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней

По меньшей мере 196,7 тыс. жителей префектуры Симанэ на западе Японии получили от местных властей предписание об экстренной эвакуации из-за ливней, охвативших этот регион.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, находящихся в опасных районах начали размещать в эвакуационных центрах. Жителей префектуры также призвали проявлять бдительность в связи с угрозой схода оползней и выхода рек из берегов.

По данным метеорологов, обильные дожди на территории префектуры могут идти до конца нынешней недели.

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Версия на английском языке About 200,000 people receive ‘evacuation orders’ due to heavy rains in Japan
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada 200 minədək insana təxliyə barədə əmr verilib

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