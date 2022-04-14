Почти 200 детей погибли в результате военных действий в Украине

С начала военных действий России в Украине погибли 197 детей, ранения получил 351 ребенок.

С начала военных действий России в Украине погибли 197 детей, ранения получил 351 ребенок.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

"Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Война в Украине продолжается уже 50 дней.