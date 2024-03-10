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Почти 20 человек погибли на индонезийской Суматре из-за наводнений и оползней

Почти 20 человек погибли на индонезийской Суматре из-за наводнений и оползней По меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений и оползней, образовавшихся после проливных дождей на индонезийском острове Суматра.
Другие страны
10 марта 2024 г. 15:44
Почти 20 человек погибли на индонезийской Суматре из-за наводнений и оползней

По меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений и оползней, образовавшихся после проливных дождей на индонезийском острове Суматра.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Более 80 тыс. человек покинули дома и отправились во временные убежища после того, как в провинции Западная Суматра произошло подтопление примерно 20 тыс. домов. Спасатели разыскивают около десяти человек, в настоящий момент они числятся пропавшими.

По информации руководителя управления ликвидации последствий стихийных бедствий Дони Юсризала, проливные дожди спровоцировали ливневые паводки и оползни.

Дороги между населенными пунктами и городами заблокированы грязью и мусором, это осложняет оказание помощи населению, отмечает агентство.

Наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

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