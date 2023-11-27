Почти 2 тыс. заключенных сбежали из тюрьмы в Сьерра-Леоне во время нападения

Около 2 тыс. заключенных сбежали из центральной тюрьмы в столице Сьерра-Леоне Фритауне во время воскресного нападения на учреждение.

Около 2 тыс. заключенных сбежали из центральной тюрьмы в столице Сьерра-Леоне Фритауне во время воскресного нападения на учреждение.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет сотрудников тюрьмы.

По их данным, около 1 890 заключенных сбежали, 23 из них уже удалось вернуть.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя армии сообщало, что в результате воскресных беспорядков в Сьерра-Леоне погибли 20 человек, включая 13 военных.

Президент страны Джулиус Маада Био заявил накануне вечером в эфире гостелевидения, что спокойствие в стране восстановили. Лидер отметил, что большинство организаторов атак задержаны, а силовики проводят "операции для обеспечения безопасности".