О нас

Почти 180 тыс. жителей Лос-Анджелеса предписали эвакуироваться из-за пожаров

Почти 180 тыс. жителей Лос-Анджелеса предписали эвакуироваться из-за пожаров © AP Photo/ Ethan Swope С начала пожаров правоохранители задержали порядка 20 мародеров, сообщил окружной шериф Роберт Луна НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушует несколько лесных пожаров, распространяются на
Другие страны
10 января 2025 г. 01:40
Почти 180 тыс. жителей Лос-Анджелеса предписали эвакуироваться из-за пожаров

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушует несколько лесных пожаров, распространяются на районы, где проживают почти 180 тыс. человек.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил окружной шериф Роберт Луна.

"В настоящее время в округе Лос-Анджелес почти 180 тыс. человек предписано эвакуироваться, еще 200 тыс. человек находятся в зоне, где действует предупреждение о возможной эвакуации. Призываю местных жителей, которых попросили эвакуироваться, следовать этому", - сказал он.

Шериф также указал, что с начала пожаров правоохранители задержали порядка двух десятков мародеров. "Пока было произведено 20 арестов, к сожалению, я полагаю, что эта цифра будет расти. Мы не будем терпеть подобное поведение", - подчеркнул Луна.

В месте с тем мэр города Карен Басс сообщила, что приказы об эвакуации в районе Голливудских холмов, где располагается "Аллея славы", а также известные киностудии, был отменен. "Ветер позволил нам вести пожарные операции с воздуха, что помогло нам добиться значительного прогресса с пожарами в районе Голливуда и Студио-сити за ночь, поэтому с 07:30 приказ об эвакуации был отменен", - указала она.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес сейчас бушует пять пожаров общей площадью 11,7 тыс. га, пожарным удалось частично локализовать лишь два из них. Огонь разрушил более 1 тыс. строений, в том числе и в престижных районах, где владеют недвижимостью богатые люди и знаменитости - так, дотла сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон. Кроме того, по данным главы департамента водоснабжения и энергетики Джэнис Киньонес, из-за пожаров порядка 95 тыс. потребителей электроэнергии остаются без света.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия, в частности, резкие порывы ветра и низкая влажность, сохранятся до пятницы. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi