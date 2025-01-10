Почти 180 тыс. жителей Лос-Анджелеса предписали эвакуироваться из-за пожаров

© AP Photo/ Ethan Swope С начала пожаров правоохранители задержали порядка 20 мародеров, сообщил окружной шериф Роберт Луна НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушует несколько лесных пожаров, распространяются на

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушует несколько лесных пожаров, распространяются на районы, где проживают почти 180 тыс. человек.

Как передает Report , об этом на пресс-конференции сообщил окружной шериф Роберт Луна.

"В настоящее время в округе Лос-Анджелес почти 180 тыс. человек предписано эвакуироваться, еще 200 тыс. человек находятся в зоне, где действует предупреждение о возможной эвакуации. Призываю местных жителей, которых попросили эвакуироваться, следовать этому", - сказал он.

Шериф также указал, что с начала пожаров правоохранители задержали порядка двух десятков мародеров. "Пока было произведено 20 арестов, к сожалению, я полагаю, что эта цифра будет расти. Мы не будем терпеть подобное поведение", - подчеркнул Луна.

В месте с тем мэр города Карен Басс сообщила, что приказы об эвакуации в районе Голливудских холмов, где располагается "Аллея славы", а также известные киностудии, был отменен. "Ветер позволил нам вести пожарные операции с воздуха, что помогло нам добиться значительного прогресса с пожарами в районе Голливуда и Студио-сити за ночь, поэтому с 07:30 приказ об эвакуации был отменен", - указала она.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес сейчас бушует пять пожаров общей площадью 11,7 тыс. га, пожарным удалось частично локализовать лишь два из них. Огонь разрушил более 1 тыс. строений, в том числе и в престижных районах, где владеют недвижимостью богатые люди и знаменитости - так, дотла сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон. Кроме того, по данным главы департамента водоснабжения и энергетики Джэнис Киньонес, из-за пожаров порядка 95 тыс. потребителей электроэнергии остаются без света.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия, в частности, резкие порывы ветра и низкая влажность, сохранятся до пятницы. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада.