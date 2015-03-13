Почти 13 тысяч заключенных подверглись пыткам в Сирии

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Около 13 тысяч заключенных, содержащихся в сирийских правительственных тюрьмах, погибли с начала вооруженного конфликта в марте 2011 года из-за применяемых по отношению к ним пыток. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, отмечает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights).

Всего, по данным центра, в тюрьмах Сирии были замучены до смерти 12 тысяч 751 заключенный, включая 108 детей.

МИД России ранее отмечал, что уровень компетентности Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека заставляет сомневаться в достоверности информации, которую он предоставляет.