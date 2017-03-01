Почти 13 тыс. человек бежали из Западного Мосула за два дня

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ ООН сообщила о резком росте числа беженцев из Западного Мосула, где иракские проправительственные войска ведут операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, как заявил журналистам официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, только за последние два дня западные районы города покинули почти 13 тысяч человек.

"Число мирных жителей, покинувших Западный Мосул, резко возросло после того, как военная операция достигла густонаселенных районов города. Около 16,5 тысяч человек покинули Западный Мосул с начала операции 19 февраля, при этом за последние два дня это число выросло на 12,7 тыс. человек", - сказал он.

По словам Дюжаррика, в ООН опасаются, что в ближайшее время число вынужденных переселенцев "значительно возрастет", и всемирная организация уже проверяет информацию о новых беженцах из Мосула.