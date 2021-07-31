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Почти 12,5 млн подростков в Китае сделали прививку от коронавируса

Почти 12,5 млн подростков в Китае сделали прививку от коронавируса Почти 12,5 млн человек в возрасте от 12 до 17 лет, а также свыше 150 млн граждан старше 60 лет в Китае сделали прививку от коронавируса.
Другие страны
31 июля 2021 г. 17:40
Почти 12,5 млн подростков в Китае сделали прививку от коронавируса

Почти 12,5 млн человек в возрасте от 12 до 17 лет, а также свыше 150 млн граждан старше 60 лет в Китае сделали прививку от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа.

"По состоянию на 28 июля, более 150 млн людей в возрасте старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. <…> Что касается возрастной группы от 12 до 17 лет, то 12,48 млн человек были привиты", - сказал он. При этом власти не уточняют, сколько людей получили лишь первый компонент вакцины, а сколько уже завершили процесс вакцинации.

"На следующем этапе, соблюдая меры безопасности, мы активизируем усилия по вакцинации пожилых людей в возрасте старше 60 лет и несовершеннолетних граждан в возрасте от 12 до 17 лет", - указал Хэ Цинхуа. По его словам, вакцинация граждан в возрасте старше 60 лет активно продвигается по всей стране, а к вакцинации подростков приступили лишь некоторые регионы.

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование двух вакцин для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. 16 июля одобрение на экстренное использование среди людей от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm).

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 30 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,63 млрд прививок от коронавируса.

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