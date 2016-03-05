​Почти 100 тысяч человек подписали петицию об аресте Билла Клинтона

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Почти 100 тысяч человек подписали петицию, призывающую генерального прокурора штата Массачусетс Мауру Хейли арестовать и осудить экс-президента Билла Клинтона за якобы совершенное "грубое нарушение избирательных прав" в день выборов, сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

"Это призыв к незамедлительному аресту экс-президента Билла Клинтона вследствие совершенного им вопиющего нарушения законов избирательной кампании", - говорится в петиции.

Кроме того, небольшая группа сторонников Берни Сандерса проведет акцию протеста перед Государственным домом в субботу днем, чтобы добиться переголосования.

Отметим, что обвинения в сторону политика начались после того, как Клинтон и мэр Бостона Марти Уолш вошли в избирательный участок в Западном Роксбери во вторник, чтобы пообщаться с избирателями, сфотографироваться, а также поблагодарить волонтеров. Пресс-секретарь офиса Уолша заявил, что агитация не являлась целью визита Клинтона и Уолша в избирательный участок.