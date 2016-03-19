​Почти 100 человек скончались за неделю в Мексике от гриппа

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Число умерших от заболевания гриппом в Мексике за неделю составило 95 человек, а общее число смертей с октября 2015 года увеличилось до 277.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу главное управление эпидемиологии Минздрава латиноамериканской страны.

Всего в Мексике зарегистрировано 7,2 тыс. случаев заражения различными вирусами гриппа. Наибольшее число заболеваний отмечено в городе Мехико, одноименном штате, штатах Халиско, Тласкала и Пуэбла. При этом самые высокие показатели смертности от гриппа зарегистрированы в Халиско, Синалоа, штате Мехико, Веракрусе и Нижней Калифорнии.

Из всех смертей 204 случая приходятся на "свиной грипп" A(H1N1).