Почти 100 человек погибли в ходе протестов в Бангладеш

По меньшей мере 98 человек, включая студентов и полицейских, погибли, сотни пострадали в ходе антиправительственных протестов в Бангладеш.

По меньшей мере 98 человек, включая студентов и полицейских, погибли, сотни пострадали в ходе антиправительственных протестов в Бангладеш.

Как передает Report , об этом сообщила газета Daily Prothom Alo.

По ее сведениям, в течение дня столкновения произошли в разных районах Дакки и других регионах страны. По имеющимся данным, погибли 98 человек. Многие умерли от пулевых ранений.

Среди погибших есть не менее 14 полицейских, больше 300 правоохранителей получили ранения. Сообщается о поджогах, вандализме, блокадах дорог, нападениях на полицейские участки и захватах зданий.

На фоне происходящего власти приняли решение ужесточить режим комендантского часа, который был введен 4 августа в 18:00 по местному (16:00 по бакинскому) времени. Ближайшие три дня по всей стране объявлены выходными днями.

Организаторы протеста из Антидискриминационного студенческого движения заявили, что считают комендантский час неэффективной мерой, а все распоряжения властей недействительными. Они добиваются отставки правительства премьер-министра Шейх Хасины и намерены провести в понедельник сидячие забастовки по всей стране, а также призывают протестующих граждан присоединиться к "маршу на Дакку".