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Почти 1 тыс. журналистов прибыла в Израиль после начала обострения вокруг Газы

Почти 1 тыс. журналистов прибыла в Израиль после начала обострения вокруг Газы Около 1 тыс. иностранных журналистов прибыли в Израиль в первые дни после начала нового витка палестино-израильского конфликта.
Другие страны
13 октября 2023 г. 02:22
Почти 1 тыс. журналистов прибыла в Израиль после начала обострения вокруг Газы

Около 1 тыс. иностранных журналистов прибыли в Израиль в первые дни после начала нового витка палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского правительства.

"За первые четыре дня с начала войны почти 1 тыс. журналистов приехала из различных стран, и [их заявки] были обработаны сотрудниками пресс-службы правительства", - отмечается в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

11 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, спустя сутки решение было одобрено парламентом страны.

По последним данным, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли 1 300 человек, еще 3,3 тыс. получили ранения.

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