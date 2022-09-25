Почетному императору Японии сделали операции на глазах

Почетному императору Японии 88-летнему Акихито сделали операции на глазах. Врачи больницы при токийском университете удалили императору катаракты и глаукому.

Почетному императору Японии 88-летнему Акихито сделали операции на глазах. Врачи больницы при токийском университете удалили императору катаракты и глаукому.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

По данным представителей управления императорского двора, накануне врачи зафиксировали у Акихито прогрессирование катаракт на обоих глазах. Кроме того, у почетного императора нашли признаки развивающейся глаукомы на правом глазу. Медперсонал больницы принял решение о необходимости операций.

Операция по удалению катаракты на левом глазу состоялась 19 сентября. Утром 25 сентября почетный император Акихито в сопровождении императрицы Митико прибыл в больницу для проведения операции на правом глазу.