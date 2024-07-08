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Победившие во Франции левые назовут кандидата в премьеры в течение недели

Победившие во Франции левые назовут кандидата в премьеры в течение недели Коалиция "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели.
Другие страны
8 июля 2024 г. 12:39
Победившие во Франции левые назовут кандидата в премьеры в течение недели

Коалиция "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели.

Как передает Report, об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на лидера Социалистической партии Оливье Фора.

"Выбор (кандидата) будет сделан на этой неделе, либо на основе консенсуса, либо голосованием", - отметил он.

СМИ не исключают, что экс-президент Франсуа Олланд может возглавить будущее правительство.

Сообщается, что президент Эммануэль Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент страны.

Сам Олланд сообщил, что не претендует на пост главы правительства на фоне решения премьер-министра Габриэля Атталя подать в отставку.

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