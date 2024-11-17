Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2024" стала представительница Дании

Победительницей конкурса"Мисс Вселенная-2024" стала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг.

Победительницей 73-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2024" стала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг.

Как передает Report, финал конкурса прошел 16 ноября 2024 года в мексиканской столице Мехико.

Обладательница короны Тейлвиг занимается танцами и является зоозащитницей.

В прошлом году "Мисс Вселенной" стала Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. Именно она передала титул и заветную корону победительнице этого года.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В этом году в состязании принимали участие девушки из более чем 80 стран.