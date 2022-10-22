По всей Украине объявлена воздушная тревога

Утром в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях раздались взрывы.

Сегодня утром по всей Украине объявлена воздушная тревога. В нескольких областях раздались взрывы, передает Report со ссылкой на УНИАН.

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, запуск российских ракет был осуществлен с юга.

"Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную части [страны]", – отметил он.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях. Помните о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения. Берегите себя и сохраняйте спокойствие", – отметил он.