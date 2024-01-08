О нас

По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет

По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет Американская военная база у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в Сирии подверглась ракетному обстрелу.
Другие страны
8 января 2024 г. 11:16
По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет

Американская военная база у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Ракетный обстрел был осуществлен по американской базе на нефтяном месторождении "Аль-Омар", к востоку от Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что по базе США были выпущены 30 ракет, запуск осуществлялся с территории Сирии.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные группировки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Suriyadakı hərbi bazasına 30 raket atılıb
Версия на английском языке US al-Omar Oilfield Base targeted from Syrian territories

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
6 января 2024 г. 16:23
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi