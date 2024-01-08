По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет

Американская военная база у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Американская военная база у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Ракетный обстрел был осуществлен по американской базе на нефтяном месторождении "Аль-Омар", к востоку от Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что по базе США были выпущены 30 ракет, запуск осуществлялся с территории Сирии.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные группировки.