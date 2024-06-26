В президентской гонке в Иране лидирует кандидат-реформист

Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана.

Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, это следует из результатов опросов общественного мнения, проведенных иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakht.

В борьбу за президентское кресло вступили шесть политиков, которых допустил до участия в гонке Совет стражей конституции Ирана. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист).

Институт опросов общественного мнения Mellat при Исследовательском центре Меджлиса (парламента) с 22 по 24 июня опросил 1,1 тыс. респондентов. По результатам исследования 23,5% респондентов отдали бы предпочтение Пезешкияну, 16,9% - Галибафу и 16,3% - Джалили. 45,7% опрошенных сказали, что точно пойдут голосовать на выборах.

По итогам опроса 4 тыс. иранцев соцагентства ISPA, за Пезешкияна проголосовали бы 24,4% опрошенных, за Джалили - 24%, за Галибафа - 14,7%. Из них 43,9% выразили готовность пойти на избирательные участки.

По результатам соцопроса аналитического центра Shenaakht, за Пезешкияна готовы отдать голоса 28% опрошенных. В тройку лидеров также вошли консерваторы Джалили (20%) и Галибаф (19%). 53% опрошенных уверены в том, что отдадут свой голос на грядущих выборах.

Президентские выборы в Иране состоятся 28 июня. Они проходят в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. Иранские власти ожидают, что явка на предстоящих выборах превысит 50%. Явка на прошлых выборах президента 2021 года, составившая 48,48%, стала самой низкой за 45 лет существования исламской республики.