О нас

В президентской гонке в Иране лидирует кандидат-реформист

В президентской гонке в Иране лидирует кандидат-реформист Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана.
Другие страны
26 июня 2024 г. 19:21
В президентской гонке в Иране лидирует кандидат-реформист

Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, это следует из результатов опросов общественного мнения, проведенных иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakht.

В борьбу за президентское кресло вступили шесть политиков, которых допустил до участия в гонке Совет стражей конституции Ирана. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист).

Институт опросов общественного мнения Mellat при Исследовательском центре Меджлиса (парламента) с 22 по 24 июня опросил 1,1 тыс. респондентов. По результатам исследования 23,5% респондентов отдали бы предпочтение Пезешкияну, 16,9% - Галибафу и 16,3% - Джалили. 45,7% опрошенных сказали, что точно пойдут голосовать на выборах.

По итогам опроса 4 тыс. иранцев соцагентства ISPA, за Пезешкияна проголосовали бы 24,4% опрошенных, за Джалили - 24%, за Галибафа - 14,7%. Из них 43,9% выразили готовность пойти на избирательные участки.

По результатам соцопроса аналитического центра Shenaakht, за Пезешкияна готовы отдать голоса 28% опрошенных. В тройку лидеров также вошли консерваторы Джалили (20%) и Галибаф (19%). 53% опрошенных уверены в том, что отдадут свой голос на грядущих выборах.

Президентские выборы в Иране состоятся 28 июня. Они проходят в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. Иранские власти ожидают, что явка на предстоящих выборах превысит 50%. Явка на прошлых выборах президента 2021 года, составившая 48,48%, стала самой низкой за 45 лет существования исламской республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi