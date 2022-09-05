По предписанию Госдепа десятки российских дипломатов покинут США к концу года

Десятки российских дипломатов будут вынуждены покинуть США до конца года из-за введенных ограничений по срокам работы.

Десятки российских дипломатов будут вынуждены покинуть США до конца года из-за введенных ограничений по срокам работы.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Исключительно в отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум - три года. Тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до пяти лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США", - заявил Антонов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что российское посольство в США работает "в непростых условиях".

По словам Антонова, общение российских дипломатов с Белым домом и госдепом носит "отрывочный характер".

"Очные контакты сведены к минимуму. Американские официальные лица готовы встречаться с нами только по тем вопросам, которые выгодны Вашингтону", - сказал он.