Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек - ОБНОВЛЕНО

Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. Сообщается, что по неизвестной пока причине частично обрушилась крыша здания фабрики, которая находилась на ремонте.

На момент ЧП в здании находились 20 рабочих. По последним данным, спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов 19 человек, пятеро из них скончались, состояние 14 выживших оценивается как стабильное.

*** 10:13

Около 20 человек остаются под обломками после того, как сегодня утром в Шанхае рухнуло ремонтируемое здание, передает Report со ссылкой на Sputnik.

По данным китайских СМИ, на данный момент продолжаются поисково-спасательные операции.

Пожарным удалось спасти не менее 4 человек.

На данный момент нет официальной информации о возможных причинах инцидента.