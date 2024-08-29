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По меньшей три человека погибли в Японии из-за тайфуна

По меньшей три человека погибли в Японии из-за тайфуна По меньшей мере три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате воздействия сильного тайфуна "Шаньшань", который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю.
Другие страны
29 августа 2024 г. 08:09
По меньшей три человека погибли в Японии из-за тайфуна

По меньшей мере три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате воздействия сильного тайфуна "Шаньшань", который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.

"Мы располагаем данными о трех погибших, еще один числится пропавшим без вести", - сказал он. Число пострадавших, по данным, возросло с 16 до 40.

Согласно информации, около 237 тыс. домохозяйств, в основном на Кюсю, столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Перекрыты 87 участков скоростных автомагистралей на Кюсю, приостановлено движение экспрессов "Синкансэн". За последние два дня в Японии было отменено более 700 авиарейсов, ранее сообщалось об отмене свыше 300 рейсов.

Сейчас "Шаньшань" находится в районе префектуры Кагосима и медленно движется в северном направлении. Скорость порывов ветра в зоне прохождения тайфуна достигает 50-70 м/с.

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Версия на английском языке Typhoon Shanshan makes landfall in Japan, killing 3 and snarling air traffic
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