По меньшей три человека погибли в Японии из-за тайфуна

По меньшей мере три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате воздействия сильного тайфуна "Шаньшань", который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю.

По меньшей мере три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате воздействия сильного тайфуна "Шаньшань", который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.

"Мы располагаем данными о трех погибших, еще один числится пропавшим без вести", - сказал он. Число пострадавших, по данным, возросло с 16 до 40.

Согласно информации, около 237 тыс. домохозяйств, в основном на Кюсю, столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Перекрыты 87 участков скоростных автомагистралей на Кюсю, приостановлено движение экспрессов "Синкансэн". За последние два дня в Японии было отменено более 700 авиарейсов, ранее сообщалось об отмене свыше 300 рейсов.

Сейчас "Шаньшань" находится в районе префектуры Кагосима и медленно движется в северном направлении. Скорость порывов ветра в зоне прохождения тайфуна достигает 50-70 м/с.