По меньшей мере три человека заблокированы под завалами рухнувшего дома в Китае

Спасатели обнаружили под завалами рухнувшего в пятницу в городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай) здания троих выживших.

Спасатели обнаружили под завалами рухнувшего в пятницу в городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай) здания троих выживших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Чжэнгуань синьвэнь".

Как сообщает портал, представители экстренных служб сообщили, что под завалами заблокированы три человека.

Шестиэтажное здание обрушилось утром. По уточненным данным, на первом этаже находился магазин, на втором - ресторан, на третьем - небольшой частный кинотеатр, а в помещениях на четвертом, пятом и шестом этажах - гостиница и жилые квартиры.

Общая площадь здания составляла около 800 кв. м. Оно было построено менее 10 лет назад.

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Шестиэтажный дом обрушился в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральной части Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Бэйцзин цинняньбао".

По ее данным, на первом и втором этажах находились рестораны. Кроме того, в здании размещался мотель. На месте происшествия работают полиция, спасатели и представители местной администрации. Причины ЧП выясняются, ведется следствие.