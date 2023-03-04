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По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в шахте в Пакистане провинции Белуджистан.
Другие страны
4 марта 2023 г. 08:31
По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в шахте в Пакистане провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Dawn.

По данным телеканала, горнорабочие проводили работы на глубине более 450 м. В это время в шахте произошел взрыв метана. Часть шахты обрушилась, и люди оказались заблокированы.

Позже спасатели смогли добраться до места взрыва, но шесть горняков к тому моменту уже были мертвы. Их тела подняли на поверхность.

Сообщается, что из-за высокой концентрации метана пять спасателей потеряли сознание в ходе проведения работ. Их вытащила вторая группа спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda mədəndə partlayış, altı nəfər ölüb

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