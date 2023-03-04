По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в шахте в Пакистане провинции Белуджистан.

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в шахте в Пакистане провинции Белуджистан. Как передает Report , об этом сообщает телеканал Dawn. По данным телеканала, горнорабочие проводили работы на глубине более 450 м. В это время в шахте произошел взрыв метана. Часть шахты обрушилась, и люди оказались заблокированы. Позже спасатели смогли добраться до места взрыва, но шесть горняков к тому моменту уже были мертвы. Их тела подняли на поверхность. Сообщается, что из-за высокой концентрации метана пять спасателей потеряли сознание в ходе проведения работ. Их вытащила вторая группа спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу. Подпишитесь на наш Telegram канал