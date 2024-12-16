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По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в Висконсине

По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в Висконсине В школе Abundant Lifе в столице американского штата Висконсин Мэдисоне произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере четыре человека, еще пятеро получили ранения.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 23:10
По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в Висконсине

В школе Abundant Lifе в столице американского штата Висконсин Мэдисоне произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли четыре человека, включая злоумышленника, еще пятеро получили ранения. Отмечается, что школу посещают около 390 детей.

Предполагаемый стрелок, как указывается, был учащимся заведения.

На месте происшествия работают полиция, агенты ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден уже проинформирован об инциденте.

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