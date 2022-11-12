По меньшей мере 4 человека ранены при стрельбе возле колледжа в Канаде

Минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы возле колледжа в Квебеке, Канада.

Минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы возле колледжа в Квебеке, Канада.

Как передает Report, oб этом в пятницу, 11 ноября, сообщает радиостанция CBC.

“Как минимум 4 человека ранены, были слышны выстрелы, а здание колледжа Montmorency закрыла полиция”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицию вызвали в парк около 17:22 по местному времени. Следователи разыскивают одного или нескольких подозреваемых.

При этом, по данным полиции, ранен только один человек, угрозы его жизни не обнаружено.