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По меньшей мере 4 человека ранены при стрельбе возле колледжа в Канаде

По меньшей мере 4 человека ранены при стрельбе возле колледжа в Канаде Минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы возле колледжа в Квебеке, Канада.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 04:45
По меньшей мере 4 человека ранены при стрельбе возле колледжа в Канаде

Минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы возле колледжа в Квебеке, Канада.

Как передает Report, oб этом в пятницу, 11 ноября, сообщает радиостанция CBC.

“Как минимум 4 человека ранены, были слышны выстрелы, а здание колледжа Montmorency закрыла полиция”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицию вызвали в парк около 17:22 по местному времени. Следователи разыскивают одного или нескольких подозреваемых.

При этом, по данным полиции, ранен только один человек, угрозы его жизни не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada atışma zamanı azı 4 nəfər yaralanıb

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