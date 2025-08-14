О нас

Жертвами наводнений в Кашмире стали 32 человека

Жертвами наводнений в Кашмире стали 32 человека По меньшей мере 32 человека погибли в результате внезапных наводнений в Кашмире
Другие страны
14 августа 2025 г. 17:06
Жертвами наводнений в Кашмире стали 32 человека

Наводнения, вызванные проливными дождями в отдаленной горной деревне Чосити на территории Кашмира, унесли жизни 32 человек.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил высокопоставленный представитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями.

"Мы обнаружили тела 32 человек и спасли 35 раненых", - сказал комиссар.

Индийские власти сообщают, что число жертв наводнения может увеличиться.

Спасательные команды вывезли в безопасное место не менее 100 человек, а еще порядка 50 человек числятся пропавшими без вести.

По словам местного чиновника некоторые из спасенных людей получили серьезные травмы и проходят лечение в местных больницах.

Местное метеорологическое бюро прогнозирует, что дожди продолжатся и сегодня. Вероятность оползней и внезапных наводнений остается высокой: жителей региона просят держаться подальше от неустойчивых конструкций, электрических столбов и старых деревьев

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Floods in Kashmir kill 32, dozens missing after torrential rains
Версия на азербайджанском языке Kəşmirdə daşqınlar nəticəsində 32 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi