Жертвами наводнений в Кашмире стали 32 человека

По меньшей мере 32 человека погибли в результате внезапных наводнений в Кашмире

Наводнения, вызванные проливными дождями в отдаленной горной деревне Чосити на территории Кашмира, унесли жизни 32 человек.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил высокопоставленный представитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями.

"Мы обнаружили тела 32 человек и спасли 35 раненых", - сказал комиссар.

Индийские власти сообщают, что число жертв наводнения может увеличиться.

Спасательные команды вывезли в безопасное место не менее 100 человек, а еще порядка 50 человек числятся пропавшими без вести.

По словам местного чиновника некоторые из спасенных людей получили серьезные травмы и проходят лечение в местных больницах.

Местное метеорологическое бюро прогнозирует, что дожди продолжатся и сегодня. Вероятность оползней и внезапных наводнений остается высокой: жителей региона просят держаться подальше от неустойчивых конструкций, электрических столбов и старых деревьев