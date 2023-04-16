По меньшей мере 25 человек погибли, 183 пострадали в ходе столкновений в Судане

Не менее 25 человек погибли, 183 пострадали в результате столкновений в Судане.

Не менее 25 человек погибли, 183 пострадали в результате столкновений в Судане.

Как передает Report. об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

"Центральный комитет врачей Судана сообщил о том, что не менее 25 человек погибли, 183 пострадали по всей стране в ходе столкновений. Невозможно определить, являются ли все из них гражданскими", - отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, 17 апреля, обсудит обострение ситуации в Судане.

В ночь на четверг, 13 апреля, суданская армия информировала, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов «незаконна и прошла без согласования и координации с ВС».

Источник телеканала Al Jazeera в суданской армии сообщил каналу, что вооруженные силы столкнулись с попыткой спецназа взять под контроль штаб командования.

С другой стороны, в заявлении Сил быстрого реагирования говорится, что они были удивлены тем, что Вооруженные силы вошли в их штаб в палаточных лагерях в Собе в Хартуме, осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их.