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По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго

По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
26 декабря 2023 г. 04:13
По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго

По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

Согласно информации, в деревне Калинги в районе Мвенга зарегистрировано не менее 20 смертей. Проливные дожди также нанесли значительный материальный ущерб.

В мае 2023 года на территории Калехе провинции Южное Киву в районах, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, было обнаружено не менее 438 тел. По оценкам местных властей, пропало более 5000 человек.

Наводнения и оползни являются обычным явлением в ДРК в сезон дождей, который длится с сентября по май, и часто имеют разрушительные последствия.

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