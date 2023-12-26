По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго

По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report , об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

Согласно информации, в деревне Калинги в районе Мвенга зарегистрировано не менее 20 смертей. Проливные дожди также нанесли значительный материальный ущерб.

В мае 2023 года на территории Калехе провинции Южное Киву в районах, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, было обнаружено не менее 438 тел. По оценкам местных властей, пропало более 5000 человек.

Наводнения и оползни являются обычным явлением в ДРК в сезон дождей, который длится с сентября по май, и часто имеют разрушительные последствия.