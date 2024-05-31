По меньшей мере 20 человек погибли в Индии за сутки из-за экстремальной жары

Экстремальная жара стала причиной гибели по меньшей мере 20 человек в Индии за сутки.

Экстремальная жара стала причиной гибели по меньшей мере 20 человек в Индии за сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал India TV Hindi.

Самое большое число жертв за минувшие сутки было зафиксировано в восточном штате Одиша. Там погибли 10 человек. По словам врача местного государственного госпиталя, восемь из них умерли еще до прибытия в больницу.

В соседнем штате Джаркханд жара стала причиной смерти четырех человек. Трое из них умерли в больнице. Медики считают причиной смерти перегрев.

На западе страны в штате Раджастан власти сообщили о пяти жертвах. "Пять человек уже умерли из-за аномальной жары в штате", - сообщил журналистам ответственный за общественное здравоохранение представитель штата Рави Пракаш Матур. Однако, по его словам, во время жары также случается множество смертей из-за обострения серьезных заболеваний и других причин. Согласно установленному протоколу, их нельзя считать смертями из-за теплового удара.

Столичные власти в четверг сообщили об одном погибшем из-за жары. Им стал 40-летний рабочий.

Аномальная жара, превышающая в некоторых регионах 50 градусов по Цельсию, сохранялась в некоторых штатах Индии на протяжении нескольких дней подряд. Как считают местные метеорологи, май 2024 года стал одним из самых теплых в истории наблюдений.