По меньшей мере 15 человек погибли после взрывов в Сомали

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, произошедших в провинции Хиран в Сомали.

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, произошедших в провинции Хиран в Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает издание Somali Guardian .

По информации местных властей, в результате взрывов в двух городах Сомали пострадали более 50 человек. Так, в городе Джалалакси в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте возле здания городской полиции погибли четыре человека. Также взрыв произошел в городе Булобарде, там погибли 11 человек и 52 получили ранения, уточнил представитель здравоохранения.

По данным СМИ, ответственность за оба теракта взяла на себя группировка "Аль-Шабааб".