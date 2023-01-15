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По меньшей мере 15 человек погибли после взрывов в Сомали

По меньшей мере 15 человек погибли после взрывов в Сомали По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, произошедших в провинции Хиран в Сомали.
Другие страны
15 января 2023 г. 15:19
По меньшей мере 15 человек погибли после взрывов в Сомали

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, произошедших в провинции Хиран в Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает издание Somali Guardian.

По информации местных властей, в результате взрывов в двух городах Сомали пострадали более 50 человек. Так, в городе Джалалакси в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте возле здания городской полиции погибли четыре человека. Также взрыв произошел в городе Булобарде, там погибли 11 человек и 52 получили ранения, уточнил представитель здравоохранения.

По данным СМИ, ответственность за оба теракта взяла на себя группировка "Аль-Шабааб".

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