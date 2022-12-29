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По меньшей мере 14 человек погибли во время карнавала в Нигерии

По меньшей мере 14 человек погибли во время карнавала в Нигерии По меньшей мере 14 человек погибли и еще 24 получили ранения после того, как автомобиль врезался в толпу байкеров во время популярного карнавала в портовом городе Калабар на юге Нигерии.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 02:38
По меньшей мере 14 человек погибли во время карнавала в Нигерии

По меньшей мере 14 человек погибли и еще 24 получили ранения после того, как автомобиль врезался в толпу байкеров во время популярного карнавала в портовом городе Калабар на юге Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По словам очевидцев, водитель, превысивший скорость, не справился с управлением.

Ежегодный месячный карнавал, включающий в себя несколько мероприятий, стал очень популярным с момента своего основания в 2004 году.

Мероприятие, которое считается крупнейшей уличной вечеринкой в ​​​​Африке, привлекает местных жителей и иностранных туристов в течение всего декабря.

Инцидент произошел во время популярного байкерского парада на одной из главных карнавальных трасс, закрытой для движения транспорта.

В мероприятии участвуют гонщики, в том числе знаменитости со всей страны, некоторые из которых носят красочные костюмы и выполняют трюки.

В полиции заявили, что задержанный пьяный водитель не справился с управлением и врезался в толпу.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada karnaval zamanı azı 14 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb

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