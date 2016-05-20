По меньшей мере три человека погибли в ходе протестов в Багдаде

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в ходе протестов в иракской столице Багдаде и при попытке штурма правительственной "зеленой зоны", десятки человек были ранены, сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabiya.

По данным иракских СМИ, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и открыть огонь для разгона протестующих.

Точные причины смерти протестующих не называются, но сообщается, что они погибли при стрельбе в ходе беспорядков.

В настоящий момент протестующим удалось проникнуть в "зеленую зону", где находятся здания правительственных учреждений и посольства. Демонстранты штурмовали здание парламента и ворвались в офис премьер-министра страны Хайдера аль-Абади.

Политический кризис в Ираке обострился на фоне недовольства населения ростом коррупции в стране. Протестующие требуют, в том числе, отмены конфессиональных квот, предполагающих формирование правительственных органов по религиозному принципу.