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    По меньшей мере 6 человек убиты в столкновениях с полицией на севере Индии

    Полиция была вынуждена открыть огонь, когда толпы атаковали избирательные участки

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 6 человек погибли в ходе столкновений протестующих с силами правопорядка в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

    Как передает Report, об этом сообщает электронная версия газеты Times of India.

    Полиция была вынуждена открыть огонь, когда толпы атаковали избирательные участки.

    В 9 из 29 штатов Индии, в том числе в Джамму и Кашмире, проходят довыборы в ассамблею штата и в парламент страны. При этом радикальные кашмирские группировки, выступающие за отделение штата от Индии, призвали бойкотировать их.

    По данным газеты, в округах Гандербал и Бадгам толпы протестующих забрасывали избирательные участки камнями и бутылками с зажигательной смесью. Столкновения произошли и в других округах штата. Как отмечает издание, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по погромщикам.

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