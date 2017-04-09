По меньшей мере 6 человек убиты в столкновениях с полицией на севере Индии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 6 человек погибли в ходе столкновений протестующих с силами правопорядка в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщает электронная версия газеты Times of India.

Полиция была вынуждена открыть огонь, когда толпы атаковали избирательные участки.

В 9 из 29 штатов Индии, в том числе в Джамму и Кашмире, проходят довыборы в ассамблею штата и в парламент страны. При этом радикальные кашмирские группировки, выступающие за отделение штата от Индии, призвали бойкотировать их.

По данным газеты, в округах Гандербал и Бадгам толпы протестующих забрасывали избирательные участки камнями и бутылками с зажигательной смесью. Столкновения произошли и в других округах штата. Как отмечает издание, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по погромщикам.