По меньшей мере, 50 человек погибли в результате авиаударов сирийской провинции Хама

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 50 человек, большинство из которых женщины и дети, погибли в результате авиаударов, нанесенных прошлой ночью в сирийской провинции Хама.

Как передает Report, об этом сoобщает агентства «Анадолу».

Согласно информации агентства, авиаударам подверглись две деревни к востоку от Хамы. Против жителей деревень Рувейда и Мустериха, подконтрольных террористической организации ИГ, были применены кассетные бомбы.

Местные источники сообщили, что поскольку в данном районе Сирии нет медицинских учреждений, раненые остались без лечения.

Самолеты какой страны участвовали в авианалете пока неизвестно.