По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва в Кабуле - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Кабуле увеличилось по меньшей мере до 40 человек, пострадали более 30. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел Афганистана.

По уточненным данным, два взрыва произошли 28 декабря в западной части Кабула вблизи здания местного информационного агентства.

*** 10:40

По меньшей мере 4 человека погибли и 6 пострадали при взрыве в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на 1TV.

Телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД сообщает, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие террористом-смертником.

***10:30

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, сведения о пострадавших пока не поступали, передает Report со ссылкой на TOLO News.

Источник в силах безопасности сообщает, что взрыв прогремел рядом с одной из мечетей.

Согласно данным агентства Пажвак, взрыву, прогремевшему на западе города, предшествовала стрельба.

Также отмечается, что целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

На данный момент на место взрыва прибыли сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию.