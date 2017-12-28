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    По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва в Кабуле - ОБНОВЛЕНО - 2

    Взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие террористом-смертником

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Кабуле увеличилось по меньшей мере до 40 человек, пострадали более 30. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел Афганистана.

    По уточненным данным, два взрыва произошли 28 декабря в западной части Кабула вблизи здания местного информационного агентства.

    *** 10:40

    По меньшей мере 4 человека погибли и 6 пострадали при взрыве в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на 1TV.

    Телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД сообщает, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие террористом-смертником.

    ***10:30

    В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, сведения о пострадавших пока не поступали, передает Report со ссылкой на TOLO News.

    Источник в силах безопасности сообщает, что взрыв прогремел рядом с одной из мечетей.

    Согласно данным агентства Пажвак, взрыву, прогремевшему на западе города, предшествовала стрельба.

    Также отмечается, что целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

    На данный момент на место взрыва прибыли сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию. 

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