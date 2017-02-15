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    По меньшей мере 32 сотрудника ООН погибли в 2016 году

    Мали уже третий год подряд становится страной, где гибнет большое количество сотрудников ООН

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/  В 2016 году по меньшей мере 32 сотрудника ООН погибли при исполнении служебного долга, большинство из них - миротворцы. Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом говорится в статистике профсоюза ООН.

    Согласно данным профсоюза, кроме миротворцев, среди погибших двое сотрудников по обеспечению безопасности, один гражданский служащий и один подрядчик.

    Как сообщается, Мали уже третий год подряд становится страной, где гибнет большое количество сотрудников ООН. В 2016 году 23 сотрудника ООН были убиты при исполнении служебного долга в Мали.

    За последние пять лет не менее 240 сотрудников ООН погибли в результате умышленных нападений.

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